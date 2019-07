Op fakânsje? Nee, de skoalbanken wer yn!

De bern skowe noch wat ûnrêstich hinne en wer op de stuoltsjes yn it klasselokaal op de earste ferdjipping fan it Liudger yn Drachten op it momint dat de dosint it wurd nimt: "Welkom in onze klas. We gaan de komende periode even flink en hard werken." Tsien bern fan it Liudger en fan it Singelland hawwe in plakje socht yn de fierder lege klas. De tsien hawwe net ien, mar mar leafst trije dosinten foar de klasse stean. In eintsje fierderop yn deselde gong is noch in groep fan tsien bern úteinset mei de oardel wike simmerskoalle.

"Ik had niet zulke beste cijfers op mijn rapport, daarom moet ik nu naar de zomerschool om mijn cijfers nog op te halen." Jelmer de Haan is ien fan de tsien bern dy't dit jier op it Liudger mei docht oan de simmerskoalle. Hy sit op it stuit op it VMBO TL, mar soe nei in leger nivo moatte as er neat ferbetteret. En dus wurket er de kommende tsien dagen oan de fakken wiskunde en ekonomy. Oan de ein fan de simmerskoalle moat er foar beide fakken in toets dwaan en in foldwaande helje.

De moed deryn hâlde

En sa sitte alle bern yn de twa klassen op it Liudger te wurkjen oan syn of har eigen swakke fakken. Se dogge dat mei help fan dosinten fan NHL stúdzjebegelieding. Dosint Jeroen de Vries seit dat de grutste útdaging is om de bern motivearre te hâlden. "Se hiene fansels al fakânsje hawwe kinnen, mar se binne hjir wol mei in reden. Se moatte it no sjen litte om fierder de kinnen op skoalle. En dus begripe de bern faak ek sels wol dat se der efkens hurd foar wurkje moatte, mar dat se der dan sels profijt fan hawwe."

Neffens De Vries helpt it wol dat it dit jier min waar is. "As bûten de sinne skynt is it wol wat dreger om se der by te hâlden."