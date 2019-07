Dei fan de wierheid yn de saak-Van Seggeren: frijspraak of sel foar widdo

Ferslachjouwer Auke Zeldenrust sil der tongersdei by wêze yn de rjochtseal. De eask en de oanklacht jouwe al oan hoe kompleks de saak is. It giet nammentlik oer 'it meiplegen fan moard'. Dat wiist op de meardere belutsenen. Dochs is der mar ien fertochte. Hoe sit dat?

"It Iepenbier Ministearje kin net ta in oare konklúzje komme as dat frou Van Seggeren it net allinnich dien hat. Wa't no dy oare fertochte is, dat bliuwt de fraach", leit Zeldenrust út.

Oanjeier

"Dúdlik is neffens it IM wol dat frou Van Seggeren de oanjeier west hat en dat sy alles fasilitearre hat foar de mei-fertochten om Van Seggeren om it libben te bringen. Yn dy sin wurdt sy fertocht fan it meiplegen fan moard. En dêrom is de eask ek sa heech: 20 jier."