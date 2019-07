In soad protest tsjin gaswinning; noch net folle resultaat

"En dat is knap frustrerend,' fersuchtet Gerrit Eerland fan Stop Gaswinning Marsdijk Nu. It is him en fjouwer meistriders noch net slagge de wernijde winning út âlde putten by har wyk yn Assen tsjin te hâlden.

"We hebben alles gedaan wat in het handboek actievoeren staat. Handtekeningen verzameld, Tweede Kamerleden gesproken, de plaatselijke politiek gemobiliseerd en zienswijzen ingediend. Toch zijn we nog geen steek verder."

Ungelikense striid

It is in ûngelikense striid, fynt de âld PvdA-wethâlder fan de Drintske haadstêd: "Het is vechten tegen een heel leger van juristen en ambtenaren. Daar staan wij dan als vijf goedwillende burgers tegenover."

Klage wurdt der ek fan alle kanten oer de beheinde ynformaasjefoarsjenning. Ek dat makket it dreech om spesifyk yn aksje te kommen, fine in soad omwenners.