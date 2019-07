Soarchplan Ljouwert nei soad diskusje lang om let troch de ried

De measte opposysjepartijen wiene kritysk. Selo Boxman fan Lijst 058 wol it leafst dat it plan útsteld wurdt oant de proef mei dy doarps- en wyksintra west hat. Se krige der gjin mearderheid foar.

De VVD wie ek dúdlik. De partij is tsjin it folsleine plan. Marcel Visser: "Wij maken ons nog steeds zorgen over de inzet van vrijwilligers. Wij vinden dat de eerste opvang van iemand die zorg nodig heeft bij een professional moet zijn. Wat mij opvalt na vanavond is dat er aan alle kanten veel vragen zijn over deze inzet en dat iedereen een ander antwoord heeft. Mijn zorgen zijn niet weggenomen."

"Liefdevolle suggestie"

De ChristenUnie stimde ek tsjin. Neffens Carlijn Niesink wurdt it tiid dat der binnen it kolleezje fan boargemaster en wethâlders nochris goed sjoen wurdt nei de ferdieling fan de taken. Neffens har is Van Gelder net de goede persoan om mei dit dossier oan de slach te gean. Se kaam net mei in moasje fan wantrouwen. Niesink: "We doen een liefdevolle suggestie. We laten het aan de wethouders wat ze daar dan mee gaan doen."