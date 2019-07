Reder MSC set noch gjin feart efter útbeteljen skeaclaims

Rykswettersteat sette yn maart in skealoket op foar minsken dy't dupearre binne troch de ramp mei kontenerskip MSC Zoe. De ynstelling bea oan it proses fan skea-ôfhanneling foar publike partijen te koördinearjen. Oerheidspartijen en terreinbehearende natuerorganisaasjes kinne fia dit loket harren skeaclaim by MSC yntsjinje. Yn totaal hawwe 26 partijen harren melden by Rykswettersteat om gebrûk te meitsjen fan de tsjinsten fan it skealoket.

600.000 euro útkeard

Fan dy 3,35 miljoen euro hat reder MSC om 26 juny hinne noch mar 600.000 euro oermakke. Dat meldt minister Cora van Nieuwenhuizen fan Ynfrastruktuer en Wettersteat. Neffens MSC giet it om in earste betelling, wêrby't ferhastige oergien is ta in fergoeding fan claims dêr't by MSC gjin fragen oer wiene.

Oer skeaclaims dêr't MSC noch wol oanfoljende fragen by hat, sil letter in beslút naam wurde. Dizze fragen binne op 2 july troch MSC by it skealoket fan Rykswettersteat oanlevere. Rykswettersteat is foar it beäntwurdzjen fan in part fan de fragen ôfhinklik fan ynformaasje fan de claimende partijen.