Lytse gasfjilden yn Noard-Nederlân wurde earder leechhelle

Dat docht bliken út ûndersyk fan RTV Drenthe, RTV Oost, RTV Noord en Omrop Fryslân. De omroppen namen winningsplannen fan fyftjin lytse fjilden yn it Noardeasten fan it lân ûnder de loep.

Dêr komt in fêst patroan út. Sa giet it yn de measte gefallen om it winnen fan mear gas as dêr't by eardere fergunningen sprake fan wie. Ek wurde by meardere lokaasjes de winperioades ynkoarte en sa wurdt it tempo opfierd. Alde putten wurde nei jierren wer yn gebrûk nommen.

Ekstra risiko's

Foar âld NAM-medewerker en enerzjysaakkundige Gerrit Wigger is it dúdlik: der wurdt flink gas jûn. Dat bringt neffens him ekstra risiko's mei him mei.

"Het opvoeren van de productiesnelheid leidt tot grotere risico's op het gebied van bodemdaling en tot milieuschade. Ook kan het meer seismische activiteit in de bodem tot gevolg hebben. Dat moeten we niet willen."