Samen Terschelling makket him drok oer drankmisbrûk jonge toeristen

It brief is woansdei nei bûten brocht troch Samen. De partij fynt dat nei de oprop fan de helpferlieners net genôch dien is troch de gemeente, dy't it brief ek net yn de iepenbierheid hawwe woe. Dêr is foar keazen om konstruktyf ta in oplossing te kommen mei alle partijen. Dat wie neffens de gemeente wichtiger as iepenbierheid.

De partij Samen wie dêr earder akkoart mei, mar fynt no dat der yn it jier tiid te min bard is. It brief sketst in byld fan jongeren dy't yn koarte tiid in protte sterke drank ynnimme en dêrtroch in agressive hâlding hawwe nei ambulânsepersoniel. Ek reitsje hieltyd mear jongeren út de tiid troch it drankmisbrûk.