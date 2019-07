Hurdfytser Marten Kooistra (21) nei EK: "Ik bin yn foarm"

Op de fraach oft it foar him as in ferrassing kaam dat er de seleksje fan it Nederlânske team helle hat, fertelde Marten dat it eins altyd ôfwachtsjen is oftst selektearre wurdst. "Mominteel sit ik wol by de betteren fan Nederlân, dus it wie in moaie útdaging."

Tarieding

Hy fielt dat er yn foarm is, mar sil him op de rûte nei it EK noch wol tariede: "Ik bin yn foarm en ik hoopje dy line ek troch te lûken. Begjin augustus is it EK, dus dat duorret noch in lytse moanne. Ik bin benijd hoe't de foarm dan is. Ynkoarten sil ik nei Italië op hichtestaazje en dêrnei ryd ik noch wat koersen fan mear dagen."