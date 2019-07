Hoe giet it mei de nije ierappelrassen? Kweker makket tuskenbalâns op

"Jûn gean wy los mei in groep fan maksimaal 25 man it lân yn om de ierappels te dollen, fertelt behearder Freerk Zwart fan it proeffjild by Easterbierrum fan de Frysk-Grinslanner kwekersferiening (FG-AKV). Yn it proeffjild stean tritich nije rassen en fiif standertrassen. Dat is nedich om de kweek ferlykje te kinnen.