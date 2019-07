Bé de Winter: Wetterskip Fryslân ûntkomt net oan 'pynlike besluten'

It hege tekoart wie ek foar it nije wetterskipsbestjoer sels in ferrassing, want der waard rekken hâlden mei in ferlies fan 5,8 miljoen euro. Troch ferskate ôffallers yn de earste moannen fan dit jier is dat tekoart lykwols al oprûn ta 9 miljoen euro en it kin sels noch heger wurde. Omdat it wetterskip yn 2018 ek al miljoen ferlies makke hat, giet de organisaasje sa wol hiel hurd troch de reserves hinne.

Ferskate algemiene bestjoersleden hawwe it deistich bestjoer dêrom frege om gau maatregels te nimmen, mar Bé de Winter sjocht dêr net earder kâns ta as de kommende hjerst. "Wy sille alle útjeften kritysk besjen mei as ynset de presintaasje fan in slutende mearjierrebegrutting yn desimber. Ik lis net wekker fan de problemen, mar we moatte der wol hiel serieus mei oan de gong."

De ôfrûne maaitiid konkludearre formateur Sjoerd Galema fan it nije wetterskip al dat de organisaasje 'finansjeel kwetsber' is. Wetterskip Fryslân moat de broek ophâlde mei de bydragen fan de ynwenners en krijt, yn tsjinstelling ta gemeentes, gjin útkearing fan it Ryk. Der komt by dat Fryslân in hiel soad wetter en diken hat en dat der grutte opjeftes op Wetterskip Fryslân ôfkomme lykas de dykfersterking tusken Koehoal en Anjum en in bydraqge oan de klimaatopjefte. Koehoal-Anjum kostet allinnich al 300 miljoen euro. Wetterskip Fryslân moat dêr sels tsien persint oan bydrage.

De finansjele perikels binne in pittige útdaging foar it nije wetterskipsbestjoer. Dat deistich bestjoer fan CDA. VVD, ChristenUnie, boeren en bedriuwen hat mar in hiele lytse mearderheid yn it bestjoer en eaget dêrtroch ek wer kwetsberder as in trochsneed wetterskipsbestjoer. Dat deistich bestjoer sit noch yn de ynwurkperioade, mar moat dus fol oan de bak om de finansjele swierrichheden de baas te wurden.