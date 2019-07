Fjoer en sigaretten tenei ferbean op it Amelân, ek as it reint

Neffens it kolleezje kin in natuerbran hiel gau út de han rinne, De lêste jierren komt it hieltyd faker foar dat der mei drûchte in smook- en stookferbod ynsteld wurdt. As sa'n smookferbod struktureel ynsteld wurdt, hoecht der net wer hieltyd oer neitocht te wurden. Neffens it gemeentebestjoer op it Amelân is dat handiger.