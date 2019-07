Raad van State: gjin fergunning foar nije wynmûne Reduzum

De provinsje jout de fergunning net, omdat dy wol dat der allinne noch wynmûnen yn parken yn en by de Iselmar komme. De gemeente Ljouwert is it dêr net mei iens en spande dêrom de saak oan by de Raad van State.

De doarpsmûne fan Reduzum is oan ferfanging ta, mar in nije mei der neffens de no jilde regels fan de provinsje net komme. Wol hat it nije provinsjebestjoer it foarnimmen om lossteande mûnen wer ta te stean. Dat is lykwols noch gjin offisjeel belied.