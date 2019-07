Postcodeloterij ferdielt twa miljoen euro yn Harns

It oare miljoen is ferdield ûnder bewenners mei lotten oan de Brouwersstrjitte en it Suderplein. Sy hienen allinnich de winnende sifers fan de postkoade: 8861. Se krije 570 euro it lot.

Ien persoan, dy't al suver fan it begjin meispilet oan de lotterij, hat 62.500 euro op syn sjek te stean. Hy is der wiis mei. "We wienen al wat oan it sparjen foar de ferbouwing fan it hûs, mar dat is no rûn. En we sille wol op fakânsje gean. Ik wie wol ûnder de yndruk dat se delkamen."