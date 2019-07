Wetterskip Fryslân hat tekoart fan 9 miljoen: "Reserves rane fuort as snie foar de sinne"

In tekoart fan fiif miljoen wie al bekend om't dat al meinaam wie yn de begrutting. Der komme safolle mear ôffallers yn de earste fjouwer moannen fan dit jier, dat it tekoart oprint nei njoggen miljoen.

Neffens Bonnema kin it sels noch fierder oprinne. "Der binne ek problemen mei it noardlik belestingkantoar. It sjocht dernei út dat dêr ek noch wat jild achteroan moat. Dan kin it wol tsjin de tsien rinne."

Der moat dus wol wat barre. "It kin net sa trochgean, de reserves rane fuort as snie foar de sinne. We moatte wol in buffer hâlde om risiko's ôfdekke te kinnen."

Wetterskip Fryslân hat in reserve fan 30 miljoen. "Oer 2018 wie der in tekoart fan sa'n acht miljoen en as dêr no tsien miljoen oerhinne komt foar 2019, dan giet it hiel hurd."

De Fryske boargers sille dit fernimme yn de beurs. "De nije koälysje hat by oantreden al sein dat de belestingtariven omheech geane."

Bonnema hie ferwachte dat it deisich bestjoer no al mei maatregels komme soe om de tekoarten draachlik te meitsjen. "Mar dêr sjoch ik neat fan. It kin net sa wêze dat alle tekoarten troch de Fryske boargers en boeren fia belestingferheging betelle wurde moatte."

Neffens Bonnema moat it wetterskip him beheine ta de kearntaken, drûge fuotten en skjin wetter, en besunigje op oare saken.