Petysje tsjin sinnepanielen yn Iselmar oanbean op Provinsjehûs yn Ljouwert

De petysje is in inisjatyf fan ûnder oare in tal pleatslik belangen, de stichting Gaasterlân Natuerlân en de feriening foar beropscharterfeart. Kommissaris fan de Kening Arno Brok hat de petysje yn ûntfangst nommen.

De FNP stelde dêrnei fragen oan deputearre Sietske Poepjes oer de mooglike komst fan sinnepanielen yn de Iselmar. Poepjes stelde dat der noch lang net in beslút nommen is. De Iselmar is ien fan de opsjes dy't der is. Uteinlik sille Provinsjale Steaten en de gemeenterieden fan De Fryske Marren en Súdwest-Fryslân der in beslút oer nimme moatte.