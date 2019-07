Rjochter jout plomfeehâlders gjin gelyk yn fipronylsaak tsjin NVWA

Twa jier lyn moasten plomfeehâlders yn Nederlân miljoenen aaien ferneatigje, omdat der tefolle fan it luzebestridingsmiddel fipronyl yn siet. Under har wie ek in tal Fryske plomfeehâlders.

De LTO en de plomfeehâlders fûnen dat de NVWA earder warskôgjen moatten hie foar de gefaren fan fipronyl, mar de rjochter giet dêr net yn mei.