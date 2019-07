Jonge Fryske kuorballers feestlik binnenhelle nei winnen EK yn Hongarije

De jonge Fryske kuorballers hiene har foar it EK pleatst troch it beheljen fan in Nederlânske titel. Yn de finale waard Ingelân ferslein. Se moasten der hurd foar fjochtsje om safier te kommen, fertelle de spilers. Benammen tsjin Portugal wie it in swiere wedstriid.

Coach Redmar Bauer is út 'e skroeven mei de prestaasje fan syn team. "Het was echt ongelofelijk, ik vind het echt een wereldprestatie", sei er by oankomst op It Hearrenfean.

Neist Nederlân, Ingelân en Portugal diene ek Tsjechië, Dútslân, Slovakije en Hongarije mei oan it EK.