Brêgewipper mei klompke hieltyd seldsumer troch bou betsjinningssintrale

Op it stuit wurde der al tsien Fryske brêgen, sa as de Sudergoabrêge yn Warkum, op ôfstân betsjinne út in tydlike sintrale yn Ljouwert wei. Dy is fêstige yn it eardere projektburo Vrij-Baan oan de westkant fan de stêd, dêr't ek it Swettehûs komme moat.

"Minder kontakt"

Digitaal brêgewachter Arie Brouwer betsjinnet de brêgen tenei fan achter kompjûterskermen. Neffens him wurket it moai. Hy hat mear oersjoch en it betsjinjen is feiliger. "Neidiel is dat it wat langer duorret en hast minder kontakt mei de minsken", seit Brouwer. De fertraging sit him yn in ynboude befeiliging, dy't brêgen gewoanwei net ha.

Dochs binne der neffens Brouwer mear foar- as neidielen oan it systeem. "Om hiel earlik te wêzen, ik sit leaver op in brêge. Mar dit is gewoan de takomst en sa kinst der folle mear betsjinje. En do hast gjin pauzes mear en alle brêgen ha deselde tiden, it wurdt lyklutsen."