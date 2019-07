Djiptepunt skoalle De Tike: "Sy hawwe de skoalle de nekke omdraaid"

De hege spanningen krigen ôfrûne wike in nije ympuls troch in riedsgearkomste fan de gemeente. It CDA hat in moasje yntsjinne en stipe krigen fan de folsleine ried om it sluten fan De Gielguorde mei twa jier út te stellen.

"In de motie wordt een eenzijdige weergave van de werkelijkheid gegeven, waarin het verhaal van de bedreigingen niet bekend is. Daarom hebben we nu bewust het complete verhaal naar buiten gebracht", seit Van Loo. Boargemaster en wethâlders prate tiisdeitejûn mei de ried fierder oer de situaasje rûn de basisskoalle.

Beslút: fúzje of slute

De lanlike skeelkommisje bûget him takom freed oer de takomst fan De Gielguorde yn De Tike. It kin trije wiken duorje oant der in útspraak is. Dy útspraak is binend. De koepel stiet efter it beslút om oan te stjoeren op in fúzje.

Van Loo: "Alles wetende wat ik nu weet had je misschien moeten zeggen: het is verspilde moeite. Maar we hebben tot de laatste snik steeds het goede voor de kinderen gedaan. Met een sluiting was het al lang klaar geweest, maar dit is de juiste keuze".

De âlden hoopje dat de skeelkommisje in fúzje fersmite sil, sa't de skoalle iepen bliuwt. Mar de koepel sil de skoalle dan dochs slúte. "Dat is een procedure die maanden gaat duren", seit Van Loo. Hy ferwachtet dat de bern dan gjin learkrêften hawwe. "Alle medewerkers van De Gielguorde hebben al een andere baan gevonden en met het huidige lerarentekort is het moeilijk om medewerkers te vinden die nog les willen geven op die school".

Gjin moai ein

De kompjûters en printers binne al fuorthelle, sizze bern fan de skoalle. En in moai einfeest komt der net. "Dat het nu zo eindigt voor de zomervakantie... Dat doet mij zeer. Ik had het graag anders gewild", konkludearret Van Loo.

De skoalle sil, wat de útkomst freed ek is, nei alle gedachten rap de duorren slute. De âlden op it skoalplein binne der stil fan. "Hoe't der mei ús omgien is, fyn ik respektleas. Wy hawwe altyd besocht iepen te bliuwen. Sy helje ús allegear nei ûnderen", beslút Betty Posthumus.