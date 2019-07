Terherne krijt in hotel dat makke is fan sân, oan 'e Snitser Mar

Sûnt 2014 binne der in tige bysûndere hotels yn Fryslân west, nammentlik hotels dy't makke wiene fan sân. Op sânskulptuerefestivals yn Fryslân en Brabân ûntstie it idee om sokke pop-up sânhotels te meitsjen, as keunstprojekt. Mar no krijt it hotel yn Fryslân in nij en permanint plak: yn Terherne, oan de Snitser Mar.