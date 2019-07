Ielaak hast werom yn thúshaven Heech: 'Skiednis is wer tot libben kaam'

It is in ferhaal út in jongesboek: jierren wurkje oan in skip en dan dêrmei de oerstek meitsje nei Ingelân. It ferhaal fan de ielaak fan Heech, dy't foar it earst yn sawat tachtich jier mei libbene iel nei Londen reizge, sa't dat foarhinne ek dien waard.

Yn Londen hat de bemanning meidien oan allegearre aktiviteiten. Sa wie der bygelyks in kongres oer ielfiskjen. Mar it silen sels wie foar de mannen fan de Korneliske Ykes II dochs wol it moaiste.