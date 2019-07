Vuurtoren Vlieland weer zichtbaar na renovatie

Nu de doeken eraf zijn, wordt de nieuwe kleur ook goed zichtbaar. "Het was een soort menyrood, maar is nu brandweerrood geworden. Het spat eraf."

Rotzooi opruimen

Er moet nog wel veel rotzooi opgeruimd worden, buiten en in de vuurtoren zelf. Officieel is de vuurtoren op 1 september weer klaar, zo is de planning van Rijkswaterstaat. Veenstra hoopt op 1 augustus, want dan kan er nog een staartje van het toeristenseizoen meegepikt worden. In het hoogseizoen zijn altijd veel toeristen op het eiland. Voordat het zover is, moet er nog wel veel gebeuren. "Het is niet anders, daar moet je je bij neerleggen."