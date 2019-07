Fjoertoer Flylân wer sichtber nei renovaasje:"It nije read spat derôf"

No't de doeken derôf binne, wurdt de nije kleur ek goed sichtber. "It wie in soart menyread, mar is no brânwachtread wurden. It spat derôf."

Rotsoai oprêde

Der moat noch wol in soad rotsoai oprêden wurde, bûtendoar en yn de fjoertoer sels. Offisjeel is de fjoertoer op 1 septimber wer klear, sa is de planning fan Rykswettersteat. Veenstra hopet op 1 augustus, want dan kin er noch in sturtsje fan it toeristeseizoen meipikke. Yn it heechseizoen binne altyd in soad toeristen op it eilân. Foar't it safier is, moat der noch wol in soad barre. "It is net oars. Dêr moatte jo jo by dellizze.