Soarchsintrum De Stelp op It Amelân noch hieltyd net brânfeilich

KwadrantGroep sil dat, neffens eigen sizzen, ek sa gau as mooglik dwaan. Der soe al in goedkard plan lizze yn gearwurking mei Veiligheidregio Fryslân. It giet dan bygelyks om de oanlis fan in sprinklerynstallaasje en in oantal oare maatregels, mei it doel om by in eventuele brân de omfang fan it fjoer sa mooglik te beheinen. En der moat ek foar soarge wurde dat minsken genôch tiid hawwe om te flechtsjen.

Yn de tuskentiid ynskewielt de gemeente de situaasje oant 1 july 2020.