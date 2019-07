Follybalster Marrit Jasper ferlinget har kontrakt yn Aken

Marrit Jasper: "Ik ben heel blij dat ik in Aken blijf en ik heb zin in het aankomende seizoen met een nieuwe ploeg. Bovendien werk ik graag onder de regie van Saskia [de trainster] en ik hoop dat ik nog veel meer kan leren. En ik ben blij dat we opnieuw de Europese Challenge Cup spelen, want het is altijd mooi om tegen clubs uit andere landen te spelen."

Wichtich ûnderdiel

Neffens har trainer Saskia van Hintum hat Marrit Jaspen it ôfrûne seizoen mei har grinsleaze ynset sjen litten hokker mearwearde oft sy foar it team hat. Sy is dêrmei in hiel wichtich ûnderdiel foar de ploech wurden, seit Van Hintum.

Marrit Jasper spile de ôfrûne moannen ynterlannen foar Nederlân yn de Nations League. Sy wie dêryn sels ferskate kearen oanfierster fan de ploech.