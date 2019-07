Fryske Kultuerrûte moat toeristen nei Súdwesthoeke lokje

Ien fan de nijsgijirrige ûnderdielen fan de rûte is in timmerwurkplak yn Ferwâlde út de njoggentjinde ieu. De pleatslike timmerman hie in fin mear as in bears. Hy wie ek stjerrekundige en alternatyf genêzer. Yn it lytse museum yn it doarp, dat no twa jier iepen is, is ûnder oare syn stjerrekiker te sjen.

In oare bekende attraksje oan de Fryske Kultuerrûte is it museumdoarp Allingawier. Oant no ta stie it tal besikers yn trochsneed op sechtich op in dei. Dat soene twahûndert wurde moatte, sa is it doel. "Fryske toeristen meie ek wolris faker delkomme", seit Jan Stellingwerf.

Súdwest-Fryslân is de lêste tiid wol mear yn de publisiteit. Sa kaam yn it telefyzjeprogramma Bed & Breakfast Allinga State prominint yn byld.