Plysje set bodycams yn tsjin oerlêst troch dronken jongerein

De lanlike plysje hat ûndersyk dwaan litten nei nut en needsaak fan de bodycams. Dy stúdzje is útfierd troch de NHL Stenden yn Ljouwert. Joyce Kerstens: "Stel alle agenten dragen straks een bodycam. Dan worden er ontzettend veel opnames gemaakt. En sommige van die beelden worden ook als bewijsmateriaal gebruikt bij een strafzaak. Je hebt mensen nodig die uit een enorme bult aan opnames het juiste materiaal kiezen."

De bodycam is lyts. Hy wurdt fêstklikt op it fest en giet oan as de plysje op surveillânse giet. De plysje moat wol sizze tsjin de minsken dat se opnaam wurde op kamera. In bodycam heakket wat ta oan wat de plysje no ek al docht. As it goed is feroaret it gedrach.

Der hat earder in proef west yn Noard-Nederlân mei tweintich bodycams op fjouwer plakken. De plysje giet no lanlik oer ta de oanskaf fan twatûzen bodycams, dêr't de plysjes de kommende tiid mei tarist wurde. Yn de Súdwesthoeke is it benammen de bedoelding is dat se âlden konfrontearje mei it hâlden en dragen fan harren dronken bern. It is in opfiedkundich middel, want net alle saken komme ûnder justysje.

De plysjes krije in spesjale training oer it wurkjen mei in in bodycam. Want de kamera filmet ek it gedrach fan de plysje sels. Fierders is ek ûndersocht oft soks juridysk wol mei. De opnames fan de bodycam kinne brûkt wurde as ekstra bewiismiddel foar as minsken oer de skreef gean.