Definityf grien ljocht foar Cambuurstadion, ried siet ja

Ard de Graaf fan de direksje fan SC Cambuur krijt no de taak om it plan finansjeel rûn te breidzjen. Hy giet op 'e siik nei finansiers. Hy moat in bedrach fan seis miljoen euro op it kleed krije. In part dêrfan wol de klub ophelje troch sertifikaten út te jaan. Supporters kinne dy keapje en wurde sa part eigener fan SC Cambuur.

Der is no sa'n tsien jier oer praat oer it wol as net. Gijs Jacobse fan Gemeentebelangen Leeuwarden is noch wol kritysk op de plannen. Hy hat benammen fragen oer de ynfolling fan de winkels. Jacobse helle de diskusje oan oer de grutte supermerk Familia. De ried woe dy winkel net oan de râne fan de stêd.

Der waard doe tocht: in winkel op dat plak hat gefolgen foar de binnenstêd. Mar dat argument past neffens wethâlder Hein de Haan no net, om't it dêr om folle mear lytse winkels binnen de Familia gie.