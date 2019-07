Oude LTS in Leeuwarden definitief opgeknapt, gemeente brengt 1,6 miljoen in

De gemeenteraad van Leeuwarden heeft ingestemd met de renovatie van de oude LTS in de Leeuwarder wijk Huizum-West. De plannen van het college waren al bekend, maar nu geeft ook de raad groen licht. Het gebouw wordt een culturele broedplaats. Creatieve ondernemers kunnen daar een ruimte huren om te werken. In het gebouw aan de Cornelis Trooststraat werken al jaren kunstenaars. Het is alleen zwaar verwaarloosd en het moet worden opgeknapt.