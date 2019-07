Alde LTS yn Ljouwert definityf opknapt, gemeente bringt 1,6 miljoen yn

De gemeenteried fan Ljouwert hat ynstimd mei de renovaasje fan de âlde LTS yn de Ljouwerter wyk Huzum-West. De plannen fan it kolleezje wiene al bekend, mar no jout ek de ried grien ljocht. It gebou wurdt in kultureel briedplak. Kreative ûndernimmers kinne dêr in romte hiere om te wurkjen. Yn it gebou oan de Cornelis Trooststrjitte wurkje al tal fan keunstners. It is allinnich swier fertutearze en moat opknapt wurde.