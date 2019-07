Keatsklassiker Van Aismadagen yn Bitgum moat 'doarpsfestival' wurde

Neffens de nije foarsitter moat it evenemint mei de tiid mei. "Wy wolle ek de kommede jierren sjen litte wêr't in lyts doarp grut yn wêze kin en minsken in belibbing biede dy't allinne yn Bitgum plakfine kin," seit Dijkstra.

Feesttinte op it fjild

Lyk as de manlju sille de froulju no ek op sneon keatse. De tradisjonele Van Aismadei bliuwt wol op snein. Der komt in feesttinte op it keatsfjild te stean. Jierren efterinoar waard it keatsen bewust by it feest weiholden. Neffens Dijkstra soarge dat derfoar dat minsken kieze moasten: óf it feest óf it keatsen.

Jong en âld

De freed stiet no yn it teken fan jongerein, ek foar de net-keatsers. Der komt in boartershoek mei in spesjaal animaasjeprogramma. Foar de senioaren is der in Van Aisma Café, dêr't sy noflik sitte kinne,

Fierder is der ek in nij logo makke, yn de histoaryske kleuren fan Oefening Kweekt Kunst (OKK), de keatsferiening fan Bitgum út 1895.