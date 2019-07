Mar ien Frysk kafee yn de Terras Top 100: Nes Café

Yn 2018 stiene dizze kafees yn de list: 't Gerecht yn It Hearrenfean (op nûmer 1), De Buurman yn It Hearrenfean (nûmer 34), Van Heeckeren yn Nes (nûmer 49), Nobel yn Ballum (nûmer 64) en Fellini City Lounge (nûmer 84). Mar dit jier is Fryslân dus inkeld fertsjinwurdige troch Nes Café fan It Amelân.

It is de tolfde kear dat de ranglist gearstald wurd. By de dielnimmende terrassen komme in mystery guest en in faksjuerylid op besite. Sy sjogge ûnder oare nei it personiel, de gastfrijens en it iten.