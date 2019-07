Tal meldingen fan seksueel geweld yn Fryslân opnij tanaam

It Centrum Seksueel Geweld Friesland hat yn 2018 op 'e nij mear akute meldingen krigen fan seksueel geweld as it jier derfoar, dat docht bliken út de jiersifers fan de organisaasje. Yn 2017 wiene der 40 meldingen en yn 2018 wiene it der 47. Dizzen slaan op situaasjes dêr't in slachtoffer binnen sân dagen nei in oantaasting of ferkrêfting help sochten by it CSG. Opfallend is dat it oandiel minderjierrige slachtoffers yn Fryslân heger is as lanlik.