Aize en Piet gaan eikenprocessierups bij Ureterp met dakbrander te lijf

"Wij proberen ze eerste op de stam te liquideren . Dan halen wij ze naar onderen en op de grond branden we ze met een soort dakbrander dood,' vertelt Aize Kooijker.

Dat gaat vrij snel. De mannen hebben er ook geen speciale kleding voor nodig. "Je moet wel goed opletten dat je niet in de wind staat. Wij hebben vanochtend al honderden nesten opgeruimd. Sommige nesten zijn al leeg. Er ontkomen ons ook wel eens rupsen. Die zitten al bovenin de boom."

Voor brandgebaar hebben de mannen een schap en water bij zich. Kooijker heeft over de bestrijding contact met de gemeente. De gemeente zit met de handen in het haar, is zijn indruk. "Ze zijn wat huiverig voor de haartjes die in de lucht komen. Maar als je niets doet, komen ze allemaal in de lucht. Ik denk dat onze aanpak effectiever is dan de officiële bestrijding."

Gaan de mannen vaker op pad? "Ik wil wel," zegt Kooijker, "maar ik moet eigenlijk weer een maat hebben, want Piet moet morgen weer aan het werk. Je moet er ook niet aan denken wat er gebeurt als de rupsen straks vlinders worden en wij dit komend jaar weer hebben. Ik zo zeggen: preventief ruimen die boel. Als mensen uit de eigen omgeving een beetje in de gaten houden wat er zit, kom je een heel eind. Wij moeten het met z'n allen aanpakken."