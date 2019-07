Troch 'cupcakegeneraasje' komme minder bôlebakkers fan bakkerfakskoallen

Ambachtlike doarpsbakkers fernimme ek dat der te min bôlebakkers binne. Bakker Siesling yn Frjentsjer is noch net echt mei syn opfolging dwaande. As it safier is, hopet er dat syn soan it oernimme wol. "Ik moast no ek in bôlebakker hawwe en dat falt net ta", fertelt Siesling. Bôlebakkers moatte om 2 of 3 oere nachts oan it wurk. Banketbakkers kinne bygelyks wat langer lizzen bliuwe. "In bôle bakke duorret gewoan fjouwer oeren. Dan kinne jo noch sa modern wêze mei apparatuer, fjouwer oeren is fjouwer oeren. Dy tiid hat it gewoan nedich."

Siesling hat úteinlik wol in bôlebakker fûn. Dy komt oer fan bakker Nico en Aeltsje de Groot yn Stiens. "Dy bakker komt by ús wei", fertelt Aeltsje de Groot. Yn de bakkerswrâld gean de bôlebakkers fan de iene nei de oare bakkerij. "Sa giet it faak. As wy in nijenien hawwe, betsjut dat dat der by in oar ien weigien is. Der binne net genôch."