Organisaasje Admiraliteitsdagen rekkenet op rekôrtal besikers

Foar de freedtejûn stiet de tradisjonele Night of the Praams op it programma, mei bekende artysten lykas Ellen ten Damme en Jan Dulles fan de 3J's. De muzikale ynfolling fan de sneontejûn is noch net bekend.

De Admiraliteitsdagen binne dit jier fan tongersdei 5 oant en mei snein 8 septimber.