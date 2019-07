Clevering: "Opnij ynrjochtsjen Burd en Hege Warren foar farwei is kapitaalferneatiging"

Tieneke Clevering fan Water Natuurlijk Fryslân is net bliid mei de plannen: "It gebiet is krekt foar miljoenen ynrjochte foar natuer en rekreaasje. Dêr no in farwei oanlizze soe kapitaalferneatiging wêze, want it gebiet moat dan opnij ynrjochte wurde."

"Minsken yn Grou en omkriten hawwe op ynspraakjûnen wol witte litten, dat se net bliid binne mei de nije farwei. It libbet bot by de minsken. Se fiele harren net serieus naam", seit Clevering.

De provinsje giet oer it beslút oft der wol of net in nije farwei komt. De partijen Water Natuurlijk en de fraksje fan D66 Fryslân tsjinje moasjes yn by Wetterskip Fryslân, en by de gemeente Ljouwert, sadat dy de tsjinarguminten meinimme kinne yn it oerlis mei de provinsje. "Mar is dit wol wat jo wolle?", freget Clevering har ôf. "It giet om de alâlde tsjinstelling ekology-ekonomy. Is it moai wenjen of moai wurkjen?"