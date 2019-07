Fersterking Lauwersmardyk by Eanjum offisjeel úteinset

De operaasje is nedich, omdat der skuorren sitte yn de asfaltlaach op de seedyk. De beklaaiïng fan no wurdt der ôfhelle en wer op 'e nij brûkt. De dykfersterking kostet mei-inoar 26 miljoen euro en moat ein 2021 klear wêze. De fersterking is ûnderdiel fan it lanlike heechwetterbeskermingsprogramma. Foar Wetterskip Fryslân sit der in noch folle grutter dykfersterkingsprogramma oan te kommen, want it dykfak Koehoal-Eanjum moat ek noch oanpakt wurde. De kosten fan dat projekt wurde rûsd op sa'n 300 miljoen komme. It nasjonale heechwetterbeskermingsprogramma draacht in grut part fan dy kosten, mar ek it wetterskip sels sil hjirfoar ta de bûse moatte.