Húsdokters yn Noardeast-Fryslân bondelje krêften

De húsdokters yn Noardeast-Fryslân bondelje de krêften. Se foarmje tenei in koöperaasje. Mei alle feroaringen yn de soarch is it neffens harren hurd nedich om ien stim hearre te litten. Ek wolle se hjirtroch mear en profesjoneler gearwurkje, bygelyks yn it kontakt mei gemeenten, thússoarchorganisaasjes en soarchfersekerders.