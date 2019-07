Oarlochsferteller Foppe Dupon "krige klassen echt stil en wie geweldich tolerant"

Ek Wijmenga wist lang net wat Dupon allegear belibbe hie yn de oarloch. "Kamp Amersfoort wie natuerlik in groulik kamp, dêr't hy Kotälla meimakke hat, ien fan de Trije fan Breda. Kompleet ûnminsklik wat dêr gebeurde: sechtjin oeren achterinoar stilstean, tolve of tweintich stiennen op 'e hannen meidrage moatte en in pear hûndert meter hinne en weromrinne. En as je dat falle lieten, dan krige je op 'e donder en waard der mei stokken slein."

Nei Kamp Amersfoort waard Dupon te wurk steld yn in kamp yn Dútslân. Doe't er nei de befrijing wer thúskaam, koe er net op in waarm wolkom rekkenje. "Hy fernaam dat er neiwiisd waard mei de finger en hearde ek dat minsken seine: 'moatst sjen, dy hat foar de Dútsers wurke'. Dat is eat wat him ôfgryslik sear dien hat, dat de eigen befolking him net erkende."

Fotomonumint

Dy erkenning krijt Foppe Dupon nei al dy jierren no dochs noch, fertelt Wijmenga. In foto fan Dupon wurdt opnommen yn in nij fotomonumint fan it betinkingssintrum dat no yn Kamp Amersfoort sit. Yn it kamp yn Leusden sieten 35.000 finzenen en sa'n 1.000 dêrfan kamen út Fryslân. Ek dizze minsken moatte mei it fotomonumint wer in gesicht krije.