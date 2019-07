Snits baalt nei ferlies fan Oranje fuotbalfroulju

Yn it foar hiene se alle fertrouwen yn in goeie ôfrin, by de Snitser fuotbalferiening BOSO. It is de earste klup fan rekôrynternasjonal Sherida Spitse. Sa'n 150 minsken seagen dêr op in grut skerm hoe't Oranje fuortspile waard troch de Amerikanen.