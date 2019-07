Jacob de Vries wint autocross yn Blauhús

Yn de FAC1600-klasse wist Roel de Vries as earst te finishen. Sybe van der Wal waard lang om let kampioen yn de rodeoklasse. En yn de stockcar wie it in Ingelsman dy't de earste priis krige: Dave Polley wie de bêste.

Drûchte

De organisaasje hie it de ôfrûne dagen drok mei de baan, trochdat it lang drûch west hat. Foar de dielnimmers wie it dêrtroch ek lestich om de goeie ynstellingen te finen.