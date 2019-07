Friese verteller van oorlogsverhaal Foppe Dupon (96) overleden

De afgelopen jaren vertelde Dupon zijn oorlogsverhaal aan groepen scholieren. Voorafgaand aan de dodenherdenking soms wel drie keer per week. Vaker kon niet: het greep hem te veel aan.

Ondergedoken, beschoten en verraden

Het oorlogsverhaal van Dupon betreft iets meer dan een jaar. Van januari 1944 tot de bevrijding in 1945. Dupon zat in 1944 ondergedoken, omdat hij niet voor de Duitsers wilde werken.

Op nieuwjaarsdag durft hij het aan om een wandeling te maken. Dat loopt verkeerd af. Hij wordt beschoten door Duitsers, raakt zwaargewond naar het ziekenhuis, duikt opnieuw onder, maar wordt verraden en vastgezet.

Claustrofobie

Nadat hij tien dagen in de gevangenis in Leeuwarden heeft gezeten, wordt hij naar kamp Amersfoort verplaatst. Daar maakt hij ontzettend wrede dingen mee. Dupon is dan ook blij als hij te horen krijgt dat hij naar Duitsland wordt overgeplaatst.

In Duitsland heeft Dupon honger, zwaar werk en is hij altijd bang dat hij iets fout doet en wordt gestraft. Dat laatste gebeurt als hij na een incident drie weken lang in een bunker wordt opgesloten. Daar heeft hij claustrofobie aan overgehouden.

In 2018 vertelde Dupon in zijn eigen dorp Garyp aan groep acht van de basisschool wat hij in die laatste oorlogsjaren heeft beleefd. Radioprogramma Buro de Vries was daarbij.