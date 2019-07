Van der Bos en dy keatse superieur mei njoggen oerwinningen yn alve wedstriden

Van der Bos en dy fersloegen yn de finale Marten Bergsma, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar mei 5-4 en 6-2. It slagget it partoer fan Bergsma almar net om de hegemony fan Van der Bos en dy te trochbrekken.

Renze Pieter Hiemstra baalt derfan. "It begjin fan it seizoen kinne we lang en breed oer prate, mar dat wie net goed. De fleur komt der net yn. En as je it keatsend net oer de streek lûke kinne, dan krije je dat ek net."