Sherida Spitse "heel trots" nei ferlies yn WK-finale

"We hebben gestreden voor elke meter", seit Spitse. "En dan krijgen we een penalty tegen. Ik vraag me af of het echt een penalty was."

Fideoskiedsrjochter

De penalty waard jûn nei yngripen fan de fideoskiedsrjochter, neidat Stefanie van der Gragt mei de foet it skouder fan in Amearikaanske oanfaller rekke hie.

"Het is doodzonde dat we verliezen", seit Spitse. Maar we mogen ongelofelijk trots zijn."

Nederlân die pas foar de twadde kear mei oan it wrâldkampioenskip. Yn 2015 kaam Oranje net fierder as de achtste finales.