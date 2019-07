FIDEO: Sa wint Fryslân it fierljeppen fan Hollân

Op papier wiene de Hollanners it bêste. Wa't de gemiddelde sprongen optelde, wist dat se dit seizoen sa'n alve meter fierder sprongen as de Friezen. En yn de ôfrûne fiif jier gong de winst fjouwer kear nei Hollân. Dochs wie it ferskil, 1.74 meter, dit jier yn it foardiel fan Fryslân.

Ferslachjouwer Freark Wijma sette de hichtepunten fan de twakamp op in rige.