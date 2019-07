Bakhuizen klaagt over dokterswacht: "Het duurt te lang"

Er is al eens eerder een proef geweest, maar die is op niets uitgelopen. Huisarts Janneke Osinga uit Bakhuizen bevestigt de klachten over de dokterswacht, maar volgens haar gaan ze vooral over de wachttijden aan de telefoon.

"De aanrijdtijden zitten binnen de normen die er voor staan, maar mensen moeten vaak wel lang wachten voorzat ze iemand aan de lijn krijgen", zegt Osinga. Volgens haar wordt er bij de dokterswacht al aan een oplossing gewerkt.