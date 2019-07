It ûngelok wie by de oprit fan de N31 by Ljouwert-Noard. It wetter is dêr meters leger as de dyk. De bestjoerder soe op eigen krêft út de auto kommen wêze. Minsken fan de ambulânse ha him ûndersocht.

It is net dúdlik wêrtroch't de auto fan de dyk rekke is.