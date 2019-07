GrienLinks-Opsterlanders wol mear omtinken foar grien en bioversiteit

De gemeente Opsterlân rjochtet him no op trije gebieten dy't ûntwikkele wurde moatte. Dat binne leefberens, duorsumens en in mienskip dêr't minsken net bûten de boat falle. De tema's grien en biodiversiteit moatte dêr ek by komme, fynt de fraksje fan GrienLinks-Opsterlanders.

"Biodiversiteit, klimaat en sirkulêre ekonomy binne te wichtich om allinnich oer te litten oan de mienskip, seit fraksjefoarsitter Elske Beintema fan GrienLinks-Opsterlanders. De oerheid heart in goed rintmaster te wêzen en dêr binne wymei ús allen ferantwurdlik foar. It is no of nea foar ús ierde."