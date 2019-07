Sherida Spitse nei swimdiploma's op fuotbal

Sherida Spitse is al jierren in fêste wearde by de Oranjeliuwinnen. Ek dit WK stiet se fêst yn de basis en spilet se snein de finale tsjin Amearika. Sherida wie noch mar 6 jier, doe't se al seker wist dat se op fuotbal woe. Neidat se har swimdiploma's helle hie, mocht se fan har heit en mem op fuotbal. Se begûn har karriêre by VV Snits. Se spile dêr by de jonges oant en mei de A's. We gean werom nei wêr't it begûn. Yn april 2007 begûn Sherida Spitse tusken de manlju fan VV Snits.